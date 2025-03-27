Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2025 01:28
Dışişleri Bakanlığı

Arkadaşlar çok araştırdım ama bu konuda bişey bulamadım Dışişleri Bakanlığına bağlı illerde bir birim varmı Ab Başkanlığı vardı bi ara ama illerde müdürlüğü varmıydı emin değilim bilgisi olan varmıdır

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Yeni Tayin Yönetmeliğiİstanbul görev süresi kaç yılİstifa sonrası geri dönüş süreciAdalet Bakanlığından Dışişleri Bakanlığı'na GeçişTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)OGM Destek Personeli AlımıTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)

Sözlük

itiraz ediyorum sayın yargıç 1 müdavim 2 uygulama 1 vakum etkisi 1 artık 1 Paketteki son sigara 1 alevli meyve tabağı 1 scuba kumaş 1 yürüteç 1 dünyanın en yakışıklıları listesi 2

Son Haberler

MEB yönetici seçme yönetmeliğinde değişiklik yapıldıTarım ve Orman Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik5510'a Tabi Memur Açıkta İken 15 Yıldan Emekli Olabilir Mi?27 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıGeri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım