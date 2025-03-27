Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 02:04
Ordu da sirkülasyon devam ediyor mu
Herkese kolay gelsin doğudan tercih yapacağız Ordu da gelenler için ilk ilçeye mi tayın olunuyor veya merkez de başlayanlar ilçeye geçici süre gönderiliyor mu? Şimdi den teşekkür ediyorum

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