Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Mart 2025 02:09
Türkşeker Giyim yardımı hakkında

Arkadaşlar giyim yardımı verilecek mi sendika toplantısında kgm komisyonu kurulmasına. Denmiş ama hiç ses seda yok bilgisi olan varsa bu konu başlığı hakkında birbirimizi bilgi sahibi yapalım son durumlar nedir

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