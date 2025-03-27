Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2025 03:33
jandarma uzm sağlık

tüm sağlık dosyalarımı hazırladım ve sağlam olarak imzalattım 4 sene öncesi ameliyat olmuştum safra kesesinden heyette elemezler değil mi genel cerrahi doktoru ameliyatın engel değil yanına sağlam yazıyorum dedi bilen varmı engel olmaz değilmi.

Çok Yazılan Konular

Yan Ödeme KararnamesiJandarma Eş Durumu Tayin Hak.Uzman Çavuşken Farklı Kuruma Başvuru Yapmak

Sözlük

uygulama 1 bunalmak 1 objektofili 1 hibre 1 giderayak 1 alevli meyve tabağı 1 yürüteç 1 hallederiz 1 müdavim 2 siri 2

Son Haberler

Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildiMEB yönetici seçme yönetmeliğinde değişiklik yapıldıTarım ve Orman Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik5510'a Tabi Memur Açıkta İken 15 Yıldan Emekli Olabilir Mi?27 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım