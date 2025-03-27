Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 04:50
Fen lisesi yüzdelik dilimi

Çocuğum lgs den 500 tam puan aldı ve fen lisesine yerleşti, şuan 9. Sınıfta fakat bana bu yıl şark hazırlık geldi, şuan okuduğu okulu ve kendi yüzdelik diliminde doğuda okul bulunmamakta, mazeret olarak sunabilirmiyim, yardımcı olacak arkadaş varsa sevinirim, şimdiden teşekkür ederim

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