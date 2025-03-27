10 NİSANDA POLİSE SEYYANEN ZAM YAPILACAKMIŞ DOĞRU MU ARKDASLAR

Saat 05.10 komik desen değil.Espiri desen değil.Ney yani bu.Gecenin bu saatinde.Polis misin bilmiyorum.Polis isen kaç yıllıksın onu da bilmiyorum.Kendince kendi kendini eğlendiriyor.Bu başlık açma admin onayına bağlı olmalı

Saat 05.10 komik desen değil.Espiri desen değil.Ney yani bu.Gecenin bu saatinde.Polis misin bilmiyorum.Polis isen kaç yıllıksın onu da bilmiyorum.Kendince kendi kendini eğlendiriyor.Bu başlık açma admin onayına bağlı olmalı