Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 05:10
10 NİSANDA POLİSE SEYYANEN ZAM YAPILACAKMIŞ DOĞRU MU ARKDASLAR

Arkdaslar bir duyum aldm polisin maaşı öğretmen hemşireye göre düşük kaldığı için 10 Nisan'da iyileştirme için seyyanen zam düşünülüyormus doğru mu bilgisi olan var mi


klanet11
27 Mart 2025 05:11

:D


POLLSMAN
Aday Memur
27 Mart 2025 05:11

Hayırlı olsun şimdiden ins doğrudur ya en az 20 bin tl fark düşünülüyormuş


POLLSMAN
Aday Memur
27 Mart 2025 05:13

Mükemmel bir müjde bu arkdaslar fazlasıyla hak ediliyor çünkü


Umut1903
Memur
27 Mart 2025 05:13

Çalışmalar devam ediyor 29 yıldır


tsubasa17
Memur
27 Mart 2025 05:16
Allah da seni güldürsün emi )))

furki0890
Aday Memur
27 Mart 2025 05:19

Yine bir balon yeni bir heyecan


koruma1903
Şef
27 Mart 2025 06:05
keşke balon olsaydı balon bile değil.

Mustfa4444
Memur
27 Mart 2025 06:08
Saat 05.10 komik desen değil.Espiri desen değil.Ney yani bu.Gecenin bu saatinde.Polis misin bilmiyorum.Polis isen kaç yıllıksın onu da bilmiyorum.Kendince kendi kendini eğlendiriyor.Bu başlık açma admin onayına bağlı olmalı
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