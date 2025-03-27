Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 07:26
Yeni bi taltif kime acaba ?
26.03.2025 tarihli personel başkanı imzası ile bı evrak dolaşıyor, acaba kimlere yatacak yine?

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