Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2025 09:40
2016 Tis ilave bir derece verilmesi sebebiyle BİM tarafından reddedilen davanın reddi sebebiyle

Arkadaşlar 2016 TİS doğrultusunda İlave bir derece sebebiyle açtığım dava ilk derece tarafından kabul edilmişti ancak 19 Mart da Ankara BİM bu kararı kaldırdı ve bakanlığın istinaf başvurusunu kabul ederek davamı reddetti. bu sebeple benim dava kesinleşmiş oldu.

Bu hususta yaptığım görüşmelerde açılan davaların aynı maddi olaya dayanılmak

suretiyle açılan başka davalarda verilen kararlardan aksi bir sonuca ulaşılarak reddedilmesi

nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, ihlali doğrultusunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapacağım.

Bu hususta bana 2016 TİS doğrultusunda verilen ve BİM tarafından kesinleşen emsal kararlar var ise [email protected] adresine mail atmanızı ve bu süreçle ilgili bilgi sahibi kişilerin yardımcı olmasını rica ediyorum.


iyilikiyidir
Şef
27 Mart 2025 19:44
Adem bey ben atacağım size. Hem yerel hem bim kararını. bim kararım yazıkdı tebliğ edilsin atacağım size

kabip0066
Aday Memur
28 Mart 2025 14:09

tamamdır

iyilikiyidir, 2 gün önce
Adem bey ben atacağım size. Hem yerel hem bim kararını. bim kararım yazıkdı tebliğ edilsin atacağım size
Toplam 2 mesaj

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