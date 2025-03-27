Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2025 09:48
Bayram Tatili Hakkında

Arkadaşlar Merhaba,

Bildiğiniz üzere bayram tatili 9 gün oldu bu süre idari mahkemeler çalışmalarını durduracak mı ? Dava dilekçesini vereli 15 takvim gününü geçti ama idareye tebligat henüz gitmedi. Normal bir durıö mu

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