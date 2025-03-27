TBMM'de kürdistan bayrağı açıldı.

ergenekonun gizli tanığı pkklı şemdin sakık?ın kardeşi, dem parti ağrı milletvekili sırrı sakık tarafından gerçekleştirilmiştir. o dönem fetö-pkk-hükümet işbirliği ile şanlı subaylarımıza kumpas kuran tetikçi yapı, gene iş başında. gizli tanıklar, sözümona tarafsız yargı, görev verildiğinde radikal söylemleriyle ortaya çıkan pkklı milletvekilleri?.

sırrı sakık önce ikby bayrağına paçavra denmesini eleştiriyor, bu düşüncede olan vatandaşları ırkçılıkla suçluyor. sonra konuşmasını ?kürtler olmasa hiçbir şey yapamazsınız.? şeklinde sürdürürken süresi doluyor. fıkra bu kadar.

ibky bayrağı elbette ki türkiye cumhuriyetinin tanıdığı meşru bir ülkeye(ırak) bağlı olan bir özerk yönetimin bayrağıdır ancak bu paçavranın bölücü terör örgütü sempatizanlarının mitinglerinde açılmasındaki niyet ikby?yi anmak değil, türkiye?yi bölmek üzere olan tasavvurlardan dolayıdır.

atatürk ve şanlı silah arkadaşlarının zor şartlar altında kurduğu tbmm?de yapılan bu eyleme sebep olan bu yapı mensuplarının bu dünyada da, öbür dünyada da (eğer varsa) iki yakası bir araya gelmesin.

iyi bayramlar!

ekleme: bizim bu bayraktan rahatsız olma sebebimiz, yukarıda bahsettiğim gibi türkiye'nin de saygı duyduğu bir federal bölgenin bayrağı olması değil, bu bayrağın türkiye?deki pkk sempatizanlarının sembolü haline getirdiği bir bayrak olması. eğer arkadaşlar ikby bayrağını dalgalandırmayı çok seviyorlarsa yaşamak için kuzey ırak?a gidebilirler.

meclisteki bu olayda iktidar milletvekilleri tarafından hiç tepki verilmezken, en çok tepki iyi parti milletvekilleri tarafından veriliyor.