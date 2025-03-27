Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 11:00
12 büyükşehire atama olmayacak.
Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Trabzon, Konya, Hatay, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Kayseri, Mersin, Ordu. Bu büyükşehirlerin nüfusuna kayıtlıysan tercih yapsan bile atama yapılmayacaktır deniliyor. Aslı astarını bilen var mı ?

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