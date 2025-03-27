Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mart 2025 11:14
Dilekçe iptali süreci

Merhaba arkadaşlar ben işe gelmeyen doktorlar hakkında hastaneye dilekçe yazdığımda bu dilekçeyi kendi isteğimle geri çeksem bile bu kamu davasına dönüşür mü dilekçeyi de hem işe gelmiyorlardı hem de hakaret ediyorlar diye yazdım dilekçeyi de iptal dilekçesini de hastanenin evrak kayıt birimine verdim.Ayrıca bana ileriki zamanlarda bu kamuyu zarara uğratacak bir şey sen dilekçeyi neden geri çektin diye soruşturma açılır mı

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