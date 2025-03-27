DHMI-SHGM-mgm Havacılık Tazminatı Meselesi

Kısaca DHMI tazminatları yeni geçen kanunla beraber aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. Bunlar maaş haric sayılardır. SHGM ise kanun teklifi öncesinde 30bin civarında tazminat alıyordu net olmamak ile beraber kanunla birlikte onlarında 60bin civarına çıkacaktır tazminatları.
Unvanlar- Mevcut Tazminat + Yeni Tazminat(Kanun Teklifi) ₺Toplam Tazminat
Mühendis ? Diğer - 45.210,63 +29.850,00= 75.060,63
Mühendis ? Elektronik - 92.826,07+ 82.756,00= 175.582,07
Tekniker ? Diğer - 36.457,08 +29.850= 66.307,08
Tekniker ? Elektronik - 78.300,96+ 82.756= 161.056,96
Teknisyen - Diğer - 34.917,99+ 29.850=64.767,99
Teknisyen - Elektronik - 76.761,87+ 82.756,00 = 159.517,87
Gelelim Meteoroloji Genel müdürlüğünde, bu kurumun havacılık tazminatı 2800tl civarındadır. Oda bazı dönemler yatmaz. Yani var ama yok gibi bir şey. Çünkü maaş iki parçalı yatıyor ufak olan parçası bu havacılık tazminatından karşılanıyor ayrıca işçi maaşları, servis giderleri, inşaat giderleri de buradan karşılanıyor. İşin özeti Mgmyi yazmayı düşünen arkadaşlara tavsiyem 58bin lira maaş(7/2) ile beraber hiçbir ek tazminat olmadan(giyim yardımı, havacılık tazminatı vs...) çalışmaya hazır olun. Benim tavsiyem mecbur kalmadıkça başka kurum yazın.
Kısaca DHMI tazminatları yeni geçen kanunla beraber aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. Bunlar maaş haric sayılardır. SHGM ise kanun teklifi öncesinde 30bin civarında tazminat alıyordu net olmamak ile beraber kanunla birlikte onlarında 60bin civarına çıkacaktır tazminatları.
Unvanlar- Mevcut Tazminat + Yeni Tazminat(Kanun Teklifi) ₺Toplam Tazminat
Mühendis ? Diğer - 45.210,63 +29.850,00= 75.060,63
Mühendis ? Elektronik - 92.826,07+ 82.756,00= 175.582,07
Tekniker ? Diğer - 36.457,08 +29.850= 66.307,08
Tekniker ? Elektronik - 78.300,96+ 82.756= 161.056,96
Teknisyen - Diğer - 34.917,99+ 29.850=64.767,99
Teknisyen - Elektronik - 76.761,87+ 82.756,00 = 159.517,87
Gelelim Meteoroloji Genel müdürlüğünde, bu kurumun havacılık tazminatı 2800tl civarındadır. Oda bazı dönemler yatmaz. Yani var ama yok gibi bir şey. Çünkü maaş iki parçalı yatıyor ufak olan parçası bu havacılık tazminatından karşılanıyor ayrıca işçi maaşları, servis giderleri, inşaat giderleri de buradan karşılanıyor. İşin özeti Mgmyi yazmayı düşünen arkadaşlara tavsiyem 58bin lira maaş(7/2) ile beraber hiçbir ek tazminat olmadan(giyim yardımı, havacılık tazminatı vs...) çalışmaya hazır olun. Benim tavsiyem mecbur kalmadıkça başka kurum yazın.