Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2025 11:27
Muhasebe ve vergi uygulamaları öğretim görevlisi mülkat

merhaba, muhasebe ve vergi uygulamaları öğretim görevlisi alımı için yapılacak olan sınavda ne gibi sorular çıkar, tecrübeleri hocalarım yardımcı olabilir mi? teşekkürler

Çok Yazılan Konular

2025 Mart dönemi doçentlik başvuruları2023 2. Dönem TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma Bursu2024 Ekim Doçentlik2025 yılı Akademik KadrolarıKadro Talepleri ve İlan Özel ŞartlarıÖğretim Görevlisi Arşiv Araştırması.2025 Ekim Dönemi Şartlar DeğiştiYüksek lisans mezunuSözleşme ve neticeleriDocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleri

Sözlük

müdavim 2 objektofili 1 siri 2 alevli meyve tabağı 1 paspartu 1 vakum etkisi 1 clickbait 1 scuba kumaş 1 hallederiz 1 illiyet bağı 1

Son Haberler

MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları VarÖzel Halk Otobüsü Kazası: 75 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybettiİlk arabasını alacak ailelere 'Togg desteği' geliyorŞehzadebaşı camii imamı: Demir yumruğu yersinizUludağ'daki Otelde Yangın: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım