Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


27 Mart 2025 11:29
üniversite yer değişimi

bugün itibariyle 10 Nisana kadar 2 üniversite tercihi yapabileceğiz. ığdırda yeteri kadar kaldım. şube müdürüyüm. Ankara, İsyanbul ve çevresinde neresi olursa

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