Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 11:39
İbka sarfinazar

merhabalar sevgili arkadaşlar ve üst devre abilerim şuan bi doğu ilinde çalışıyorum, 0-5 yıl erkek p.m kategorisindeyim , ipka dilekçesi verdim lakin kalmaktan vazgeçtim. tercih yapıp (batı iline) sistemden ipka istemiyorum seçeneğini belirtip tekrardan kalmak istemediğimle ilgili bir dilekçe yazsam müdüriyet makamına dikkate alınır mı ?

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