Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


27 Mart 2025 11:43
Kadrolu Memurluktan İstifa Edip Sözleşmeli Memurluğa Geçmek

ben 1 yıl Adalet bakanlığında sözleşmeli personel olarak çalıştım ardından 6 ay boyunca kadrolu memur olarak görev yaptım. ardından Tarım Bakanlığına sözleşmeli destek personeli olarak atandım ve Adalet Bakanlığından istifa ettim

1) Adalet Bakanlığında çalıştığım 1.5 yıllık süreyi şuanda 3+1 sözleşmeli personel olarak çalıştığım süreye saydırabilirmiyim? yani sözleşme süresi düşümü olur mu?

2) 3+1 sözleşmeli personel olarak atanan kişi kaçıncı yılın sonunda unvan değişikliği sınavına girebilir

3) Destek personeli olarak görev yapan biri Hukuk Fakültesinden mezun olursa Unvan değişikliği sınavıyla Kurum avukatlığı kadrosuna geçebilir mi?

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