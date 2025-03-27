Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2025 11:56
9 günlük tatil içinde aldığım mazeret izni iptal edilir mi?

bayram tatili 9 gün olmadan önce 2-5 nisan arasında mazeret izni almıştım. tatil 9 güne çıkarılınca önceden aldığım mazeret izni kendiliğinden iptal olur mu yoksa iznin iptal edilmesi için dilekçe mi yazmam gerekir?


Emrahbozkurt1989
Aday Memur
27 Mart 2025 11:59

Otomatik iptal edilme ihtimali düşük, iptal edilmezse kurumunuzun bilgi işlemini arayın, manuel olarak iptal ederler.

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