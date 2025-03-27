Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 13:05
Tetik parmağında oluşan çatlak ve görevlendirme

herkese merhabalar. bugün yaşadığım talihsiz bir kaza sonrası tetik parmağım orta eklemeden çatlamış doktor atele aldı ve 1 hafta rapor verdi. tam iyileşmesi 6 haftayı bulur ve 6 hafta boyunca parmak ateli kullanman gerekli dedi. şu anda elim sargıda olduğu için silah tabiki kullanamıyorum ve 6 hafta boyunca da böyle devam edecek . amire 1 hafta rapor aldım diyince mırın kırın yaptı. size fikir danışmak istiyorum tam iyileşene kadar silahsız görev yapabilir miyim. karakolda gruplarda çalışıyorum 1 hafta sonra rapor bitince tekrar orada devam etmek istemiyorum çünkü silah kullanamıyorum. koordinasyonun da görev yazmaması için doktordan bir belge mi almam lazım. ne yapmalıyım sizce iyileşene kadar silahsız görev yapmak için.

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