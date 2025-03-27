Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mart 2025 13:06
Resmi tatil ve idari izinde izin hakkım varmı?

Merhaba 8 saatin üzerinde çalışamaz raporum var.Yoğun bakımda resmi tatilde 24 saat nöbet çalışıldığı için bana boşluk verildi.Bidahaki ay itibariyle serviste çalışmaya başlayacağım.Orada çalışanlar resmi tatil ve idari izinlerde izin kullanma hakkımın olmadığını söylüyor.Bilgisi olan varmı?

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