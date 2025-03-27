Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 13:21
Muş 2025 atama

musnasil bir yer


mhtm.15
Memur
27 Mart 2025 13:27

Merkez iyidir bence. Konmalı.


soskiii
Aday Memur
27 Mart 2025 13:30
yazın tozu kışın buzu kargadan başka yoktur kuşu . muşu

mhtm.15
Memur
27 Mart 2025 13:32

Geziyim diyorsan. Van ve Diyarbakır. Ama il merkezinde kalmak için genelde herkes mücadele verir


emir_68
Aday Memur
27 Mart 2025 15:00
muşta 2011-2015 yıllarında görev yaptım şuan daha gelişmiş yazın tozu falanda yok havalimanı mevcut kışın sert geçer ama kışı güzeldir tabiatı dogası muazzam vortonun ilkbaharı başka bi yerde görmek zor
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