Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 13:21
Muş hakinda bilgi
musnasil bir yer

mhtm.15
Memur
27 Mart 2025 13:27

Merkez iyidir bence. Konmalı.


soskiii
Aday Memur
27 Mart 2025 13:30
yazın tozu kışın buzu kargadan başka yoktur kuşu . muşu

mhtm.15
Memur
27 Mart 2025 13:32

Geziyim diyorsan. Van ve Diyarbakır. Ama il merkezinde kalmak için genelde herkes mücadele verir

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