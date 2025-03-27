HAGB Kararı ve Memur olmaya Etkisi

Merhaba,

Yakın arkadaşımın, eski kız arkadaşı ile olan ayrılık süreci davaya konu olmuş ve hakkında 'kadına karşı hakaret ve tehditten' dava açılmış. En kötü ihtimalle HAGB beklemekte. Dava devam ediyor.

İnternet üzerinden araştırdım ancak çok çelişkili bilgiler gördüm. Arkadaşım eğer olumsuz sonuçlanacaksa yıllarını da heba etmek istemiyor. Bu konu hakkında net bir süreç var mı ?

HAGB memuriyete engel mi ?

İİBF mezunu ve Ticaret Bakanlığı, ÇSGB, Maliye Bakanlığı gibi kurumlar için sınavlara hazırlanmak istiyor. Fakat arşiv kaydı ve güvenlik soruşturmalarından bu nedenden dolayı tereddütlü.

Her ne kadar DMK'ya tabi olmasa bile, daha önce Ziraatbankası, Vakıfbank ve Halkbank sınavları geçmesine rağmen, komisyon mülakatına girip elendi Elenme sebebini gerek cimerden gerekse araya adam koyarak öğrenmek istedi ama net bilgi verilmedi. Mevcuttaki davası mı diye düşünüyoruz ama dava daha sonuçlanmadı.

Bu sayılan durumlar için neler düşünüyorsunuz ? KPSS'ye hazırlanmalı mı ? HAGB kararı engel teşkil eder mi ?

teşekkürler, iyi forumlar