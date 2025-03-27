KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


27 Mart 2025 14:24
HAGB Kararı ve Memur olmaya Etkisi

Merhaba,

Yakın arkadaşımın, eski kız arkadaşı ile olan ayrılık süreci davaya konu olmuş ve hakkında 'kadına karşı hakaret ve tehditten' dava açılmış. En kötü ihtimalle HAGB beklemekte. Dava devam ediyor.

İnternet üzerinden araştırdım ancak çok çelişkili bilgiler gördüm. Arkadaşım eğer olumsuz sonuçlanacaksa yıllarını da heba etmek istemiyor. Bu konu hakkında net bir süreç var mı ?

HAGB memuriyete engel mi ?

İİBF mezunu ve Ticaret Bakanlığı, ÇSGB, Maliye Bakanlığı gibi kurumlar için sınavlara hazırlanmak istiyor. Fakat arşiv kaydı ve güvenlik soruşturmalarından bu nedenden dolayı tereddütlü.

Her ne kadar DMK'ya tabi olmasa bile, daha önce Ziraatbankası, Vakıfbank ve Halkbank sınavları geçmesine rağmen, komisyon mülakatına girip elendi Elenme sebebini gerek cimerden gerekse araya adam koyarak öğrenmek istedi ama net bilgi verilmedi. Mevcuttaki davası mı diye düşünüyoruz ama dava daha sonuçlanmadı.

Bu sayılan durumlar için neler düşünüyorsunuz ? KPSS'ye hazırlanmalı mı ? HAGB kararı engel teşkil eder mi ?

teşekkürler, iyi forumlar


E.Kayı Han
Editor
27 Mart 2025 14:30

Bu bölüm halihazırda memur olan kişiler hakkında açılan disiplin soruşturması ve idari soruşturmalar ile ilgili bölüm. Sizin sorunuzu KPSS bölümünde sormanız lazım. Konu ilgili bölüme taşınacaktır.

Not : Konu KPSS B bölümüne taşınmıştır.


E.Kayı Han
Editor
27 Mart 2025 14:34

Sorunuzun cevabına gelince HAGB'yi bırakın ceza bile alsa işe alımda iyi bir dayı bulursa bir sıkıntı olmaz.


radis34
27 Mart 2025 14:39

Devlet bankaları için çok torpil döndü iddiası vardı tabi o dönemlerde. Ama eş zamanlı 3 banka sınavından aynı anda elenmesi çok garibimize gitti.

Aslında merak ettiğim HAGB engel teşkil eder mi memuriyet için ?

E.Kayı Han, 1 saat önce

Sorunuzun cevabına gelince HAGB'yi bırakın ceza bile alsa işe alımda iyi bir dayı bulursa bir sıkıntı olmaz.


E.Kayı Han
Editor
27 Mart 2025 14:42

HAGB nin normal şartlarda etki etmemesi lazım ama işe almak istemiyorlarsa onu sebep gösterebilirler.

radis34, 1 saat önce

Devlet bankaları için çok torpil döndü iddiası vardı tabi o dönemlerde. Ama eş zamanlı 3 banka sınavından aynı anda elenmesi çok garibimize gitti.

Aslında merak ettiğim HAGB engel teşkil eder mi memuriyet için ?

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