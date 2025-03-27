Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Mart 2025 14:38
KİT Kurumlarında işe başlama süresi

Bayramdan önce atamam çıktı işe başlamam için 15 gün süre verildi 9 gün bayram tatili bu 15 güne dahil midir bilen varsa paylaşabilir mi teşekkür ederim.

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