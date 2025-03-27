Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Mart 2025 14:40
GYS sonrası tercihlere yerleşemedim, tercih ettiğim bu kurumlara hala atama yapılmamış olması

2023 Yılında yapılan GYS yazılı ve sözlü sınavında başarılı oldum. GYS sürecinde ilan edilen, tercihe açılan boş kadrolar arasından tercihlerimi yaptım ve atama sonuçları belli olunca da tercihlerimden hiç birisine yerleşemediğim öğrendim. Daha sonra ise ilk tercihime yazmış olduğum bir kurumdaki söz konusu kadroya bu güne kadar atama yapılmadığını ve birinci tercihim olan bu kadronun hala boş olduğunu öğrendim.

Birinci sırada tercih etmiş olduğum söz konusu boş kadroya bu GYS tercih sürecinde atama yapılmamış olması benim hakkımın da elimden alınması anlamına gelmiyor mu?

Hala bu kurumdaki kadronun boş durumda olması sebebiyle GYS sınavını kazanmış ve atama tercihimde de bu kurumu yazmış olmam sebebiyle bu kadroya atanma hakkım var mıdır?

Bu konuda bilgisi deneyimi olan varsa yardımı bekliyorum.


kerten.kele
Şube Müdürü
27 Mart 2025 15:02
1. sırada yazdığın tercih yerini belli ki başkası kazanmış ve gitmemis göreve başlamamış. bu yüzden haklılar.

şefce
Daire Başkanı
27 Mart 2025 15:33

evet başkası kazanmış ve bu kişi bu benim birinci sıradaki tercihim olan kuruma gitmesi gerekirken halen ikamet ettiği / görev yaptığı ilindeki bir kuruma ve bu tercih döneminde ilan edilmeyen bir kadroya tekrar aynı süre içinde atanmış. Böylece bizlerin hakkını da alıp götürmüş. Bu GYS sürecinde atama yapılınca en az 3 yıl görev yapma zorunluğu getirilmeli ki bir başka adayın yaşadığı ildeki kadroyu da işgal edip daha sonra tekrar kendi memleketine alıp götüremesin.

kerten.kele, 54 dk. önce
1. sırada yazdığın tercih yerini belli ki başkası kazanmış ve gitmemis göreve başlamamış. bu yüzden haklılar.

kerten.kele
Şube Müdürü
27 Mart 2025 15:34
haklısın
şefce, 23 dk. önce

evet başkası kazanmış ve bu kişi bu benim birinci sıradaki tercihim olan kuruma gitmesi gerekirken halen ikamet ettiği / görev yaptığı ilindeki bir kuruma ve bu tercih döneminde ilan edilmeyen bir kadroya tekrar aynı süre içinde atanmış. Böylece bizlerin hakkını da alıp götürmüş. Bu GYS sürecinde atama yapılınca en az 3 yıl görev yapma zorunluğu getirilmeli ki bir başka adayın yaşadığı ildeki kadroyu da işgal edip daha sonra tekrar kendi memleketine alıp götüremesin.

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