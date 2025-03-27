GYS sonrası tercihlere yerleşemedim, tercih ettiğim bu kurumlara hala atama yapılmamış olması

2023 Yılında yapılan GYS yazılı ve sözlü sınavında başarılı oldum. GYS sürecinde ilan edilen, tercihe açılan boş kadrolar arasından tercihlerimi yaptım ve atama sonuçları belli olunca da tercihlerimden hiç birisine yerleşemediğim öğrendim. Daha sonra ise ilk tercihime yazmış olduğum bir kurumdaki söz konusu kadroya bu güne kadar atama yapılmadığını ve birinci tercihim olan bu kadronun hala boş olduğunu öğrendim.

Birinci sırada tercih etmiş olduğum söz konusu boş kadroya bu GYS tercih sürecinde atama yapılmamış olması benim hakkımın da elimden alınması anlamına gelmiyor mu?

Hala bu kurumdaki kadronun boş durumda olması sebebiyle GYS sınavını kazanmış ve atama tercihimde de bu kurumu yazmış olmam sebebiyle bu kadroya atanma hakkım var mıdır?

Bu konuda bilgisi deneyimi olan varsa yardımı bekliyorum.