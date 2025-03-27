Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2025 15:57
Yeni doçentlik kriterleri

Merhabalar. Bildiğiniz ya da kimilerinin haberdar olmadığı üzere birkaç gün önce yeni doçentlik kriterleri paylaşıldı ve sonrasında silindi. Bu silme işlemini aktif doçentlik başvurularının devam etmesine ve kafa karışıklığı yaratmak istememelerine bağlıyorum. Bu başvurular 28 Martta bitiyor. Sanırım bayram sonrası yeni kriterler yayımlanacaktır. Bu kriterler hakkında bilgisi olan var mı? Pdf bende ancak iptal edilir mi yoksa düşündüğüm gibi bayram sonrası yayımlanır mı? Belki net bir bilgisi olan vardır diye konuyu açmak istedim.

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