Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 17:50
20 hizmet yılını dolduran da istediği yerde çalışmalı.

Yönetmelikte 50 yaşını dolduran personelin istediği yerde çalışmasını düzenleyen maddeye "50 yaş veya 20 hizmet yılını dolduran personel" ibaresi eklenerek güncellenmesinin çok faydalı olacağını değerlendirilmektedir. Bu durumu Polnetten Genel Müdüre doğrudan iletin sekmesinden görüş/ öneri olarak bildirirsek faydalı olur.


Brse
Memur
27 Mart 2025 18:07

Süper olur


Karaçocukkkkk
Aday Memur
27 Mart 2025 18:31

Mantıklı adam 30 yaşında mesleğe girip 50 sinde istedği yere gidiyor. Öbür tarafta 20 yaşında mesleğe giren 30. yılında bu hakkı elde edebiliyor


cengaver34
Şef
27 Mart 2025 18:44

Gece ve ekgörevlerden de muaf olmalı jandarma daki gibi

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