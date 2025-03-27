Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 18:01
İL İÇİ TAYİN
Batıda 3 yıllık bir ilçede 2022 yılı temmuz ayında başlama yaptım ne zaman dilekçe verirsem 3 yıllık süreyi doldurmuş sayılırım?

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