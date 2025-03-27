KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


27 Mart 2025 18:09
idari izin saçmalığı
İdari izin yazıldı diye sevinmiştim lakin bulunduğum kurum da idari izin olan günlerde müdürün insiyatife dayanarak 1 yada 2 kişinin seçilip (düzenli olarak hep erkek seçilmiş bugüne kadar hiç kadın seçilmemiş) mesaiye kaldığını öğrendim. Aşırı saçma bir durum değil mi? Ek mesai ücreti falan da yok tamamen müdür keyfine dayalı olarak sürekli seni seçebilir her bayram sen daireye gelmek zorunda kalabilirmişsin bunun daha mantıklı bir çözümü yok mu dostlar

suigeneris0007
Aday Memur
27 Mart 2025 18:11
yarın bayram da o 3 günlük izin sayılan günde kimler çalışacak belli olucak (Çarşamba-cuma) not kurum öyle polislik falan değil milli emlak yani diğer herkes izin yaparken senin ek mesai ücreti dahi almadan çalışıyor olman aşırı saçma
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