idari izin saçmalığı

İdari izin yazıldı diye sevinmiştim lakin bulunduğum kurum da idari izin olan günlerde müdürün insiyatife dayanarak 1 yada 2 kişinin seçilip (düzenli olarak hep erkek seçilmiş bugüne kadar hiç kadın seçilmemiş) mesaiye kaldığını öğrendim. Aşırı saçma bir durum değil mi? Ek mesai ücreti falan da yok tamamen müdür keyfine dayalı olarak sürekli seni seçebilir her bayram sen daireye gelmek zorunda kalabilirmişsin bunun daha mantıklı bir çözümü yok mu dostlar

İdari izin yazıldı diye sevinmiştim lakin bulunduğum kurum da idari izin olan günlerde müdürün insiyatife dayanarak 1 yada 2 kişinin seçilip (düzenli olarak hep erkek seçilmiş bugüne kadar hiç kadın seçilmemiş) mesaiye kaldığını öğrendim. Aşırı saçma bir durum değil mi? Ek mesai ücreti falan da yok tamamen müdür keyfine dayalı olarak sürekli seni seçebilir her bayram sen daireye gelmek zorunda kalabilirmişsin bunun daha mantıklı bir çözümü yok mu dostlar