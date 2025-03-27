Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mart 2025 19:32
Sağlık Bakanlığında Programcı olmak
tekniker ve maaş yaptığı iş

Çok Yazılan Konular

Paramedik Tıbbi Sekreterlik karşılaştırmaVhki memur farkıHizmet Bölgeleri Arası Tayin Sonuçları Hala AçıklanmadıBayram tatili nöbet tutan için 9 gün değil''' idari izin ''yok''Çocuk gelişimi Ünvan değişikliğiDilekçe iptaliSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzİstinaf Mahkemesi İçin Savunma YapmaYardım lazımİstanbul verilir Kastamonu - Karabük alınır

Sözlük

hallederiz 1 paspartu 1 vakum etkisi 1 kartal gol gol gol 1 Quo vadis 1 hikaye 1 pokemon dedektif pikachu 1 mobilize etmek 1 müdavim 1 yürüteç 1

Son Haberler

Uludağ'da Otel Yangını: Yangın süs bitkisinden çıkmışErdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştüBakan Göktaş: 51 Bin Şehit Yakını ve Gazi İstihdam EdildiBakan Şimşek, Asyalı yatırımcılarla bir araya gelecekİBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım