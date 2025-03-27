Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 20:19
taltif

arkadaşlar bu taltif kime yatiyo kesin net bilgisi olan yazabilirmi yada kime yatti


BugsBunny001
27 Mart 2025 20:21

Ne taltifi, yine birileri bombanın pimini çekmiş


Abuzertr
Aday Memur
27 Mart 2025 20:33

İstanbul da olaylarda görev alanlara mı dersiniz ?

Toplam 2 mesaj

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