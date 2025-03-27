Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


27 Mart 2025 21:24
idari izin
merhabalar 4/b güvenliğim 24 saat esasına göre çalışıyorum idari izinde calisitigimiz gün kadar izin aliyor muyuz

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