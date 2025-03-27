Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 21:33
Hatay
Nasıl sizce ev durumları nasıl ve ilçelere verme ihtimali nedir ? Bekar 5 yıllık memur

Brse
Memur
27 Mart 2025 21:39

Ne evi .merkezde konteyner


holhon66
Aday Memur
27 Mart 2025 21:49
Hatay için en net şeyi söylemek istiyorum egm yaşam kolay olsa şark yapmazdı burası 4-5 yıla anca düzene girer gelmeyin herkes memleketi diye duruyor yazmayın gelmeyin ağa yazık etmeyin kendinize

TheSandMan
27 Mart 2025 21:50
Merkeze gelirsin muhtemelen. konteynır da kalabilirsin ya da Serinyol da 1+1 apart kiralık daireler var orada kalırsın

RütbesizKomiser
Aday Memur
27 Mart 2025 21:51
emniyet konteynır ayarlıyor demişlerdi doğru mu
TheSandMan, 20 dk. önce
Merkeze gelirsin muhtemelen. konteynır da kalabilirsin ya da Serinyol da 1+1 apart kiralık daireler var orada kalırsın

TheSandMan
27 Mart 2025 21:54
İki adet konteynır kent var emniyete ait. Tayincilerin boşalttığı konteynırlar da kalmak için talepte bulunabilirsin gelirsen Merkeze
RütbesizKomiser, 19 dk. önce
emniyet konteynır ayarlıyor demişlerdi doğru mu

RütbesizKomiser
Aday Memur
27 Mart 2025 21:56
kiralar nasıl ev bulabilir miyim 1+1 2+1

TheSandMan
27 Mart 2025 22:02
Yaz dönemi tayin dönemidir.Bulursun kiralık daire merkez ve ilçeler de dahil. Kiralar 1+1 ler 10 bin bandından başlıyor. 2+1 lerde 12 bandından başlıyor.Eşyalı olanlarda var fiyatı ona göre değişir.Tabiki yazın bu fiyatlar yükselebilir.
RütbesizKomiser, 14 dk. önce
kiralar nasıl ev bulabilir miyim 1+1 2+1

RütbesizKomiser
Aday Memur
27 Mart 2025 22:02
teşekkür ederim
TheSandMan, 8 dk. önce
Yaz dönemi tayin dönemidir.Bulursun kiralık daire merkez ve ilçeler de dahil. Kiralar 1+1 ler 10 bin bandından başlıyor. 2+1 lerde 12 bandından başlıyor.Eşyalı olanlarda var fiyatı ona göre değişir.Tabiki yazın bu fiyatlar yükselebilir.
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