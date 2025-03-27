Hatay için en net şeyi söylemek istiyorum egm yaşam kolay olsa şark yapmazdı burası 4-5 yıla anca düzene girer gelmeyin herkes memleketi diye duruyor yazmayın gelmeyin ağa yazık etmeyin kendinize

Hatay için en net şeyi söylemek istiyorum egm yaşam kolay olsa şark yapmazdı burası 4-5 yıla anca düzene girer gelmeyin herkes memleketi diye duruyor yazmayın gelmeyin ağa yazık etmeyin kendinize