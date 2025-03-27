Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 21:41
Polis Üniforması ve Teçhizatı Nereden Temin Edilir?

Polis üniforması ve teçhizatı konusunda bilgi sahibi olanların deneyimlerini paylaşmasını rica ediyorum.

Özellikle yeni başlayanlar ve ihtiyacı olanlar için faydalı olabilecek güvenilir mağazalar, online satış siteleri veya fiziksel adresler hakkında önerilerinizi almak isterim. Eğer erkek ve kadın için ayrı ürünler satan yerler varsa, bunu ayrıca belirtirseniz herkes için daha faydalı olabilir.

Amacımız, bu alanda deneyimi olanların bilgilerini paylaşarak ihtiyacı olanlara rehberlik etmesi. Görüşlerinizi ve tecrübelerinizi nazik bir şekilde paylaşırsanız, herkes için faydalı bir bilgi kaynağı oluşturabiliriz.


Salih Bozok
Aday Memur
27 Mart 2025 21:44

Senin ben derdini ............


Caner3407
Aday Memur
27 Mart 2025 21:48

Polis olan birisi bunu bilir ve buraya yazmaz


Mr. Joe
Aday Memur
27 Mart 2025 21:49

Leş gibi ağzını da al, kaybol. Yazdığın adın soyadın ağırlığını taşımayı öğren ilk önce. İyi bir şey yapmak istiyoruz, sana batan ne? Oku, işine gelmiyorsa çık.

Salih Bozok, 26 dk. önce

Senin ben derdini ............


Mr. Joe
Aday Memur
27 Mart 2025 21:50

1- Ben polis değilim.

2- Mesleğe yeni başlayanlar için dedim.

3- Zaten bu ürünler satılırken polis kimliği istenmiyor mu? Yasal olarak sorun olsa satışı olmaz.

Caner3407, 22 dk. önce

Polis olan birisi bunu bilir ve buraya yazmaz


Mustfa4444
Memur
27 Mart 2025 21:58
Gerçekten admin ne işe yarıyor.Önüne gelen abuk subuk konu açıyor.

Ragıp Gelibolu
Memur
27 Mart 2025 22:06

Merkez caminin yanındaki bakkalda satılıyo.

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