Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


27 Mart 2025 22:25
İlk Piano albümüm

Keyifli Dinlemeler

https://open.spotify.com/intl-tr/album/4RFiHnL6vT1TQdkkOr2RbP?si=kFz3DvWzSeubH2tagJK-bg

https://www.youtube.com/watch?v=lmuptLePafs&list=OLAK5uy_mstHycZaoDRaHcUnkJxaj7ImIQ62SEBnA

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