Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Mart 2025 22:28
Arşiv araştırması kapsamında ceza mahkemesinden bilgi istenmesi

AYM kararı sonrası, üniversiteden, yeniden yapacakları arşiv araştırma sonucu bekliyordum ve bugün uyapta, kurumun, "Adalet Bakanlığı'na (...asliye ceza mahkemesine)" diye başlayan ve "varsa mahkemenizce yürütülen dava dosyası kararı varsa, belgelerin gönderilmesi" talebinde bulunduğunu gördüm. Bahsi geçen mahkemeden yıllar önce hagb almıştım ve buna dayanarak kadroya alınmama kararını aym bozmuştu, şimdi yeniden aynı dosyayı istiyorlar. Muhtemel tekrar dava açtırıp uzatmak istiyorlar. Yoksa bu normal bir prosedür mü, bilen var mı?

Çok Yazılan Konular

2025 Mart dönemi doçentlik başvuruları2023 2. Dönem TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma BursuÖğretim Görevlisi Arşiv Araştırması.Kadro Talepleri ve İlan Özel Şartları2024 Ekim Doçentlik2025 yılı Akademik Kadroları2025 Ekim Dönemi Şartlar DeğiştiYüksek lisans mezunuYeni doçentlik kriterleriSözleşme ve neticeleri

Sözlük

clickbait 1 alevli meyve tabağı 1 siri 2 şu an çalan şarkı 1 kartal gol gol gol 1 adli tıp sanatçısı 1 Quo vadis 1 yürüteç 1 objektofili 1 konfiçyus 1

Son Haberler

Fahrettin Altun'dan RTÜK Eleştirilerine YanıtYükümlülerin hazırladığı iftar yemekleri 2 bin kişiye ulaştırılıyorDMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal KararıBAYRAKTAR TB3 SİHA süpersonik füzeyle hedefi yine tam isabetle vurdu

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım