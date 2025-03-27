Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mart 2025 23:22
POLİSLİKTEN BEKÇİLİĞE GEÇMEK MÜMKÜN MÜ?

Arkdaslar bir konuda yardımcı olabilir misiniz polislikten bekclilige geçiş yapmak istiyorum ne yapmam lazm tayin derdi yok şark derdi yok ek görev yok kendi memleketinde çalışıyorsun maaşlarda hemen hemen aynı diyorlar doğru mu eğer öyle ise geçiş yapmak istiyorum nasl bir yol izlemeliyim bilgisi olan var mi


paltolu
Aday Memur
27 Mart 2025 23:39

"maaşlarda hemen hemen aynı diyorlar" cümlesi polis olmadığının kanıtı

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