Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Mart 2025 23:55
Yazıcı
Merhaba arkadaşlar yazıcı almayı düşünüyorum. Hangi yazıcıları tavsiye ediyorsunuz. Kullanıpta memnun kaldığınız marka model var mı?

fokyay
Şef
28 Mart 2025 00:42

Mürekkep tanklı yazıcılar çok ekonomik. Ama 1 hafta 10 gün çıktı almayınca hava yapıyor. Mürekkep pompalamak gerekiyor bu da sarfiyatı artırıyor. Düzenli çıktı alıyorsanız sorun olmaz.


bursastore
Aday Memur
28 Mart 2025 01:04
epson L6570 kullanıyorum tavsiye ederim
Toplam 2 mesaj

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