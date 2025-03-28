Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 00:01
Gönüllü şarkın önü açılmalıdır

Duzenini kurmus orta sicilli meslektaslar dogal olarak 2. Şarka gitmek istemiyor. Ama Türkiye geneli doğulu polisler olsun ya da baska nedenlerden olsun gönullu şarka gitmek isteyen bayagi personel var. Şarktan sonra 4 yıl batida gorev yapma sarti var gonullu sark için. Yine kesin gonderme ihtimali yok. Gonullu şarkin önü acilirsa 2. Şarka gercekten gerek kalmaz. Jandarma da cok basit doğu butonuna basti mi gidiyor kesin.


Brse
Memur
28 Mart 2025 00:08

Adamsın devrem. Çözüm bu kadar basit. Puana falan gerek yok

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