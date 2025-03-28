Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


28 Mart 2025 00:02
Yeniden atama hk.

Sa arkadaşlar;

10 Şubat tarihinde yeniden atama(92. Md. kapsamında) için Üniversite tarafından Cb personel ve prensipler daire başkanlığına kadro izin yazısı yazıldı.

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması tamamlandı.

Kadro izin yazısı ne kadar sürede tamamlanıyor.

Bilgi için şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Üniversite becayiş tek sayfaKurumlarımızda özellikle Üniversitelerde evrak dağıtımını hangi personel yapıyor Belediyeye geçme pişmanlığıAnkara Üniversitesi destek personeli (hizmetli) maaşı ve ne iş yapar İstanbul içi üniversite becayiş.Üniversite Tayin hakkı ne zaman gelecek

Sözlük

paspartu 1 yürüteç 1 kartal gol gol gol 1 haber çölü 1 vakum etkisi 1 şu an çalan şarkı 1 bayramınız bayram ola 3 hikaye 1 konfiçyus 1 nicola tesla 1

Son Haberler

Lisansüstü Öğrenci İlanları İçin Sistem Kurulmalı!Kamu yönetimi, finans, tarım, sağlık ve afet yönetimi gibi alanlarda önemli değişiklikler yapıldı28 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıErken Kayıt Avantajları ile Genel Yetenek Genel Kültürde Farklı Ol36 bin kişiye 'hayal' satan 38 sanığın yargılandığı davada 3 kişiye tahliye

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım