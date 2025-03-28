İstinafta olan dosyaya kurumdan yeni ceza

Merhabalar EGM personeli iken 2020 yılında Dolandırıcılığa aracılık etme suçlamasıyla 125 e/g maddesinden memurluktan ihraç cezası almıştım. Adli süreçten beraat aldım. İdari ilk derece mahkemesi Suçun nitelendirilmesinde hata yapıldığı Dolandırıcılık olmadığı ancak kazanç getirici faaliyet olduğunu belirterek Memurlektan ihraç kararını iptal etti. Şuan dosya İstanbul 2. BİM de. İlk derece mahkemesinin kararına istinaden EGM başlatma yapmadan kazanç getirici faaliyetten Meslekten ihraç etti. Merak ettiğim hususlar; 1-Dosya istinaftayken kurum yeni bir ceza verebilir mi? 2-Kurumun suçu yanlış nitelendirmesinden dolayı 5 yıl memurluğum engellenmiş oldu sonuçta meslekten çıkarma cezasını 5 yıl önce verseydi başka bir memur olmak için çalışırdım. Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirim. 3-Kurumun yeni cezasına itiraz ettiğimizde dosya ayrımı yürütülür. Yoksa istinafta olan diğer dosya ile birleşir mi?

Merhabalar EGM personeli iken 2020 yılında Dolandırıcılığa aracılık etme suçlamasıyla 125 e/g maddesinden memurluktan ihraç cezası almıştım. Adli süreçten beraat aldım. İdari ilk derece mahkemesi Suçun nitelendirilmesinde hata yapıldığı Dolandırıcılık olmadığı ancak kazanç getirici faaliyet olduğunu belirterek Memurlektan ihraç kararını iptal etti. Şuan dosya İstanbul 2. BİM de. İlk derece mahkemesinin kararına istinaden EGM başlatma yapmadan kazanç getirici faaliyetten Meslekten ihraç etti. Merak ettiğim hususlar; 1-Dosya istinaftayken kurum yeni bir ceza verebilir mi? 2-Kurumun suçu yanlış nitelendirmesinden dolayı 5 yıl memurluğum engellenmiş oldu sonuçta meslekten çıkarma cezasını 5 yıl önce verseydi başka bir memur olmak için çalışırdım. Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirim. 3-Kurumun yeni cezasına itiraz ettiğimizde dosya ayrımı yürütülür. Yoksa istinafta olan diğer dosya ile birleşir mi?