Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


28 Mart 2025 01:18
idari izinde çalışma
Bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle 3 gün idari izin oluştu bu 3 gündede çalışıyorum bu fazla çalışmanın karşılığını izin olarak alabilirmiyim

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