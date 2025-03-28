Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 01:22
2.SARK SURELERİ

SİMDİ İKİNCİ SARKA GELECEK ARKADAŞLAR O İLİN YARİSİNA Mİ YOKSA 1 YİL EKSİGİNE TABİİ OLACAKLAR


secret.lifee
Daire Başkanı
28 Mart 2025 01:55

Bu sorunun sanırım net bi cvabını bılen yok. Geçen bilgilendirme toplantısı yaptıkalrında sorduk onlarda bilmiyor. Şimdi bu yıl 2. sarka giden adam Sürenin yarısnı mı tamamını mı yapacak..


Selamises
Aday Memur
28 Mart 2025 02:00

Bu sene gelecek adam neye göre gelicek 2.sarka bu belirsizlikler bir bizim teşkilatta var

secret.lifee, 55 dk. önce

Bu sorunun sanırım net bi cvabını bılen yok. Geçen bilgilendirme toplantısı yaptıkalrında sorduk onlarda bilmiyor. Şimdi bu yıl 2. sarka giden adam Sürenin yarısnı mı tamamını mı yapacak..


ragaoktay
Aday Memur
28 Mart 2025 02:42
daireyi aradım ve sordum. ikinci şark için giden personel 6 yıllık yerde 4 5 yıllık yerde 3 4 yıllık yerde 2 yıl görev yapacak dedi. madde23 açık ve net dedi.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerRamazan bayramı ödüllendirmesiYeni atama yönetmeliği hakkındaEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyorİcralık polislerİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakBayram tatili 9 gün oldu, hayırlı olsunMeslek yılınız ve puanınız kaçTercih edilecek son 10 il hangisi olur?12 büyükşehire atama olmayacak

Sözlük

clickbait 1 objektofili 1 hibre 1 kartal gol gol gol 1 erguvan 2 uygulama 1 hallederiz 1 bayramınız bayram ola 3 giderayak 1 robin 1

Son Haberler

Lisansüstü Öğrenci İlanları İçin Sistem Kurulmalı!Kamu yönetimi, finans, tarım, sağlık ve afet yönetimi gibi alanlarda önemli değişiklikler yapıldı28 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıErken Kayıt Avantajları ile Genel Yetenek Genel Kültürde Farklı Ol36 bin kişiye 'hayal' satan 38 sanığın yargılandığı davada 3 kişiye tahliye

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım