Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 02:08
gih 2025
Merhaba uyku apnesi var c mi veriliyo yoksa d dilimine mi giriyo ? ayrıca c olursa calısma durumu nasıl oluyo bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi ??

devre2005
28 Mart 2025 02:46

kardeş elimizde gih 2005 model var. Gerçek alıcıysan mesaj at.

Toplam 1 mesaj

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