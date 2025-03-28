Merhaba uyku apnesi var c mi veriliyo yoksa d dilimine mi giriyo ? ayrıca c olursa calısma durumu nasıl oluyo bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi ??

Merhaba uyku apnesi var c mi veriliyo yoksa d dilimine mi giriyo ? ayrıca c olursa calısma durumu nasıl oluyo bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi ??