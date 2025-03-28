Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 02:33
Boşanma mazeret ataması

Ben eşimden ayrildim ve farklı illerdeyiz.Ben şu an bulunduğum ilde de 3. ayım.Sorum şu farklı illerde olsakta mazeret hakkına sahip miyim ve ben buraya geleli 3 ay oldu 1 yıl içerisinde ikinci tayinim çıkar mı ?


devre2005
28 Mart 2025 02:45

Mazaret hakkına sahip değilsin. Çünkü aynı il'de görev yapmıyorsunuz.


takla-atma
Şube Müdürü
28 Mart 2025 02:58
farklı ilde olman yönetmeliğe göre engel teşkil etmiyor ataman yapılabilir ama uygulamada çoğu zaman yapmıyorlar

Golge19golge
Aday Memur
28 Mart 2025 03:07

Gerekçeli karar ve kesinleşme şerhi ile mazeret atama dönemlerinde değerlendirilmek üzere dilekçeyi yaz ve personel başkanlığına gönder. Bulunduğun ildeki süreden bağımsız bir şekilde tayin hakkın var. Kesinleşme sonrasında bir yıl içinde tayin isteyebilirsin yoksa hakkın yanar. Tek bir il istersen ....... İl üzerinden tayinim degerlendirilsin yaz. Yada 7 tercih yap. Daha detaylı polnet pbs personel başkanlığına bak.

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