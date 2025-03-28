Boşanma Mazeret

Ben eşimden ayrildim ve farklı illerdeyiz.Ben şu an bulunduğum ilde de 3. ayım.Sorum şu farklı illerde olsakta mazeret hakkına sahip miyim ve ben buraya geleli 3 ay oldu 1 yıl içerisinde ikinci tayinim çıkar mı ?

Ben eşimden ayrildim ve farklı illerdeyiz.Ben şu an bulunduğum ilde de 3. ayım.Sorum şu farklı illerde olsakta mazeret hakkına sahip miyim ve ben buraya geleli 3 ay oldu 1 yıl içerisinde ikinci tayinim çıkar mı ?