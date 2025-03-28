Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mart 2025 02:46
Gönülsüz görevlendirme

İl gençlik merkezi tarafından haftasonu yapılacak olan şiir yarışmasında jüri olarak valilik Oluru ile görevlendirildim. Yarışma cumartesi pazar günleri olacak. Angarya olarak gördüğüm bu göreve gitmek zorunda mıyım gitmemek görevi reddetmek gibi bir hakkım var mıdır bilgisi olan?

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