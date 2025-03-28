Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2025 09:32
Bayram nöbetleri Hk.

"Hünkarımız" 9 günü verince, bayram nöbetleri için personel birbirini yemeye başladı mı sizde de?

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