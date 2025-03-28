Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mart 2025 09:37
Yöneticilik ek-2 değerlendirme formunda kendi alanında Yüksek lisans yapmak ten kasıt nedir?

Sınıf öğretmenliği

mezunu bir yönetici adayı sonradan alan değişikliğiyle müzik öğretmenliği

branşına geçmiş. "Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretimi"

bilim dalında yüksek lisans yapmış. ise yöneticilik Ek-2 değerlendirme formunda

bu alan "kendi alanında yüksek lisans" olarak mı, "diğer

alanlarda yüksek lisans olarak mı" değerlendirilecek

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