Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


28 Mart 2025 10:03
Kişi Borcu

Merhaba arkadaşlar

Ergene Belediyesinde çalışmaktayım eşimin çalışmaya başladığını bildirmeyi unuttuğum için yapılan incelemede 07/02/2025 tarihine kadar tarafıma fazla ödenmiş 8.253.68 TL nin geri alınması için adıma sicil oluşturularak KİŞİ BORCU adı altında tarafıma borç tahakkuk ettirilmiştir ancak bu borca birde gecikme faizi uygulandığını tespit ettim itiraz etmeme rağmen bahse konu olan borcumu faiziyle beraber tarafımdan tahsil edilmiştir. Bildiğim kadarıyla KİŞİ BORCU na faiz işletilmemesi gerekmiyor mu tarafımı bilgilendirirseniz çok sevinirim teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Üniversite becayiş tek sayfaBelediyeye geçme pişmanlığıKurumlarımızda özellikle Üniversitelerde evrak dağıtımını hangi personel yapıyor Üniversite Tayin hakkı ne zaman gelecekAnkara Üniversitesi destek personeli (hizmetli) maaşı ve ne iş yapar İstanbul içi üniversite becayiş.idari izinde çalışmaSosyal Hizmet Ünvan DeğişikliğiBelediyelerdeki KadrolarUnvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı hk.

Sözlük

robin 1 kartal gol gol gol 1 Bugün olanlar 1 yürüteç 1 nicola tesla 1 hikaye 1 objektofili 1 clickbait 1 paspartu 1 hibre 1

Son Haberler

Mart Ayı Ekonomik Güven Endeksi Verilerini Belli Oldu2025-YDS/1 sınav sonuçları açıklandıBIST 100 Endeksi Güne Düşüşle BaşladıDolar/TL Güne Yükselişle BaşladıOkulda Taciz İddiası: Memur Açığa Alındı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım